Assassin’s Creed – Gewinnspiel

Mit einer revolutionären Technologie, die seine genetischen Erinnerungen entschlüsselt, erlebt Callum Lynch (Michael Fassbender) die Abenteuer seines Vorfahren Aguilar im Spanien des 15. Jahrhunderts. Callum erkennt, dass er von einem mysteriösen Geheimbund, den Assassinen, abstammt und sammelt unglaubliches Wissen und Fähigkeiten, um sich dem unterdrückenden und mächtigen Templerorden in der Gegenwart entgegenzustellen.

Passend zum Kinostart am 27. Dezember verlosen wir zwei coole Goodie-Packs, welche folgendes beinhaltet:

1x Cap

1x A5 Notizbuch

1x T-Shirt

1x USB Stick (8GB)

© 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

Teilnahmebedingungen

An den unseren Gewinnspielen können grundsätzlich alle Leserinnen und Leser teilnehmen. Die Berechtigung zur Teilnahme an einzelnen Gewinnspielen kann jedoch auf bestimmte Nutzergruppen beschränkt werden. Die Teilnahme an einem Gewinnspiel ist nur einmal möglich, wobei an der Umsetzung beteiligte Personen von der Teilnahme ausgeschlossen sind. Der Teilnahmeschluss wird im Rahmen des jeweiligen Gewinnspiels angegeben. Die Gewinnauslosung erfolgt randomisiert. Die zur Teilnahme benötigten, persönlichen Angaben werden ausschliesslich zur Auswertung des Gewinnspiels und zum Versand der Preise verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht, auch nicht teilweise, möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.







Das Gewinnspiel Endet am 27.12.2016