Kong: Skull Island Gewinnspiel

Kong: Skull Island zeigt den Anfang der Geschichte um die Legende Kong. Wunderschöne Bilder, coole Stunts und ein hammer Cast (Tom Hiddleston, Brie Larson und Samuel L. Jackson) machen den Film zu einem epischen Abenteuer.

Passend zum Kinostart am 9. März verlosen wir drei coole Goodie-Packs, welche folgendes beinhaltet:

Erster Goodypreis:

1x Dog Tag USB

1x Journal

1x T-Shirt

Zweiter und dritter Goodypreis:

1x Journal

1x T-Shirt

Weitere Informationen findet Ihr auf der Offiziellen Facebookseite von Kong: Skull Island

© 2017 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

Teilnahmebedingungen

An den unseren Gewinnspielen können grundsätzlich alle Leserinnen und Leser teilnehmen. Die Berechtigung zur Teilnahme an einzelnen Gewinnspielen kann jedoch auf bestimmte Nutzergruppen beschränkt werden. Die Teilnahme an einem Gewinnspiel ist nur einmal möglich, wobei an der Umsetzung beteiligte Personen von der Teilnahme ausgeschlossen sind. Der Teilnahmeschluss wird im Rahmen des jeweiligen Gewinnspiels angegeben. Die Gewinnauslosung erfolgt randomisiert. Die zur Teilnahme benötigten, persönlichen Angaben werden ausschliesslich zur Auswertung des Gewinnspiels und zum Versand der Preise verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht, auch nicht teilweise, möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.







Das Gewinnspiel Endet am 16.03.2017