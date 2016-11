Das lässt das Gamer-Herz höher schlagen

Am 24. bis 26. November und am 01. bis 03. Dezember 2016 präsentiert Melectronics in Zusammenarbeit mit hp die Gaming & Virtual Reality Roadshow im Stadtmarkt Oberthurgau AMRIVILLE.

Präsentiert werden die neusten Artikel aus den Bereichen Gaming und Virtual Reality. Im Zentrum stehen die Gaming-Produkte OMEN by HP, welche man während der Roadshow zu attraktiven Preisen erwerben kann. Am Wettbewerb vor Ort bietet sich den Besuchern die Möglichkeit ausgewählte Produkte von Omen by HP zu gewinnen.

„Gaming und Virtual Reality ist ein wachsender Markt. Das elektronische Spielerlebnis begeistert Menschen in allen Altersgruppen und gewinnt durch die neusten Technologien weiter an Attraktivität.“ erklärt Dimitrios Papaharissiou vom Migros-Genossenschafts-Bund. Durch die immer besser werdenden Computer und Virtual Reality Brillen werden die Spiele zunehmend realistischer.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.facebook.com/welovegaming

Adresse: AMRIVILLE, Kirschstrasse 11, 8580 Amriswil

Öffnungszeiten:

24.11.2016: 11h – 20h

25.11.2016: 11h – 20h

26.11.2016: 10h – 17h

01.12.2016: 11h – 20h

02.12.2016: 11h – 20h

03.12.2016: 10h – 17h