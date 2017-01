Splatoon 2 – Der Farbenshooter geht weiter

Splatoon 2 ist der Nachfolger des revolutionären Wii U-Titels Splatoon – mit packenden 4 gegen 4 Farbschlachten, neuen Levels sowie neuen Outfits. Und mit neuen Waffen wie den mit zwei Händen gehaltenen Duo-Klecksern. Auch diesen Spielspass können die Nintendo Switch-Fans am Fernseher oder unterwegs geniessen. Ob sie die turbulenten Farbschlachten mit den Joy-Con schlagen oder mit dem separat erhältlichen Nintendo Switch Pro Controller, in beiden Fällen können sie ihre Farbmunition nun noch präziser mit Hilfe der verbesserten Bewegungssteuerung verschießen. Splatoon 2 unterstützt sowohl lokale als auch online ausgetragene Multiplayer-Wettkämpfe. Darüber hinaus können sich die Vierer-Teams und ihre Gegner erstmals per Voice Chat miteinander abstimmen, sobald die neue Nintendo Switch Smart Device App erscheint. Eine kostenlose, limitierte Version dieser App wird ab Sommer verfügbar sein.

Wie für den Original-Titel wird es auch für den neuen Ableger nach dem Start immer wieder neue Levels, Outfits und Waffen geben. Splatoon wird in diesem Sommer in den Handel kommen.