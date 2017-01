Super Mario Odyssey – Mario lebt neu auf

Super Mario Odyssey ist Nintendos erstes Sandbox-Spiel seit Super Mario 64 für Nintendo 64 und Super Mario Sunshine für Nintendo GameCube, das es Mario erlaubt, eine Welt vollständig zu erkunden. Mario lässt das Pilzkönigreich hinter sich und bricht zu einer Reise an geheimnisvolle neue Orte auf. Mit neuen Abenteuern kommen neue Spielerlebnisse: So kann Mario mit einem Luftschiff zwischen den Welten hin und her schweben und nun auch erstmals seine Mütze werfen.

Super Mario Odyssey soll rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft 2017 erscheinen.